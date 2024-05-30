中國歐洲事務代表：中國產能利用率與美相若 產能過剩是偽命題

中國政府歐洲事務特別代表吳紅波表示，針對中國產能過剩的關注是偽命題，過去10年，中國產能利用率為76%左右，同美國的78%相差無幾。

他指，中國生產的電動汽車、鋰電池和太陽能電池等產品，去年在全世界出口增長30%，但產能仍遠遠不夠，國際能源署數據顯示，2030年全球電動汽車需求4500萬輛，目前全球產能只有1000萬輛。

吳紅波指，抱怨中國產能過剩的人，不是關注中國的產能，而是關注自己在市場份額，舉例指，美國的芯片和農產品、德國和日本的汽車、法國葡萄酒等的出口和產量比例均高於中國，但是沒有人說有關國家產能過剩，如果發達國家的出口是比較優勢，而中國的出口是產能過剩，就變成霸淩，中國政府將採取一切手段捍衛中國企業的正當權益。

吳紅波強調，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色轉型問題上理念相近，目標相似，完全可以在產業上深化合作，希望歐方嚴格遵守世貿組織規則，尊重市場化原則，通過對話協商妥處經貿摩擦，讓經貿往來造福兩大經濟體。

美歐關係不應妨礙中歐關係發展

新一屆歐洲議會選舉將於下月6日至9日舉行，這將是英國脫歐後的首場歐洲議會選舉，被視為歐洲政治的風向球。吳紅波表示，中方重視歐洲議會的地位和作用，願同歐洲議會保持交往和對話，也希望新一屆歐洲議會和議員能夠從中歐關係發展的戰略大局出發，奉行理性務實的對華政策，為促進中歐各領域對話與合作發揮積極和建設性作用。

吳紅波又指，中國不反對跨大西洋聯盟，美歐關係也不應妨礙中歐關係正常發展，中方堅決反對任何人出於選舉目的，拿中國說事、損害中國利益，讓中歐關係淪為美國國內政治的犧牲品，無論美國大選結果如何，經濟全球化、世界多極化的趨勢不會變。