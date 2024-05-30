▲ 推進人幣國際化 人行：完善人幣跨境使用基礎性制度安排

人行副行長陶玲受訪時表示，人行將完善人民幣跨境使用基礎性制度安排，健全相關規則，積極培育市場等方面，推進人民幣國際化。

中央金融工作會議強調，要擴大金融高水平開放，穩慎扎實推進人民幣國際化。陶玲說，下一步，人行將堅持金融高水平對外開放， 完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，提升金融服務跨境貿易和投融資水平，深入參與全球金融治理。在穩慎扎實推進人民幣國際化方面，重點做好以下幾方面工作。

一是推進貿易投資便利化。加強本外幣協同，完善人民幣跨境使用基礎性制度安排，健全相關規則，積極培育市場，更好滿足各類主體對人民幣交易結算、投融資、風險管理等的需求。

二是深化金融市場開放。增強金融市場透明度、規則性和可預期性，提高人民幣金融資產流動性，豐富風險對沖工具。支持更多境外央行、國際開發機構、跨國企業集團等在境內發行熊貓債。支持上海加快國際金融中心建設。

三是支持離岸人民幣市場發展。健全離岸市場人民幣流動性供給機制，完善境外主權債券發行長效機制，豐富離岸人民幣金融產品，拓展內地與香港金融市場互聯互通機制，完善其他離岸人民幣市場功能。

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四是建立健全金融基礎設施。提升人民幣跨境支付系統（CIPS）服務能力，擴大服務范圍，提高人民幣清算結算安全性和效率。推動境外人民幣市場建設，優化人民幣清算行布局，發揮好貨幣互換機制作用。

五是統籌金融開放和金融安全。築牢「防波堤」，加強跨境人民幣業務監管，完善跨境資金流動評估預警體系，健全本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理框架，構建適應高水平開放的金融監管和風險防控體系。

在談及防範化解金融風險時，陶玲表示，當前，中國金融風險總體可控，金融機構整體穩健經營，金融市場總體平穩運行，金融穩定保障體系有效運轉，金融法治建設持續推進。下一步，人行將著力推進金融法治建設，不斷健全金融安全網，並切實強化金融風險監測評估。

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