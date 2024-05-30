▲ 助力穩外資 中國貿促會開展外企「地方行」活動

中國貿促會表示，將多措並舉，繼續做好服務外資企業工作，繼續組織開展外資企業「地方行」活動，並通過鏈博會等平台為外資企業找到更多供應鏈合作伙伴，助力更多高質量外資項目落地。

中國貿促會新聞發言人趙萍今日（30日）在月度例行發布會上表示，下一步，中國貿促會將多措並舉，繼續做好服務外資企業工作。將進一步健全與外資企業和在華外國商協會的常態化溝通機制，搭建高能級政商對話平台，針對性舉辦營商環境座談會、政企對話會，加大政策宣介力度。同時，全國貿促系統服務外資企業工作專班廣泛收集、推動解決外資企業各方面合理訴求，下一步將繼續密切關注外商投資苗頭性、傾向性問題，加強「小切口」調研，為有關部門決策提供參考。

此外，要讓平台發揮實效。中國貿促會將繼續組織開展外資企業「地方行」活動，並通過鏈博會等平台為外資企業找到更多供應鏈合作伙伴，助力更多高質量外資項目落地。

另外，關於中美經貿，趙萍表示，中國貿促會將辦好第二屆鏈博會，為包括中美工商界在內的全球工商界搭建一個加強產業鏈供應鏈交流合作的開放平台，高標準、高規格、高水平地舉辦更多中美高級別政商對話會，組織中國企業代表團訪問美國，不斷增進兩國企業間務實合作。與此同時，中國貿促會也將密切跟蹤美國對華加徵301關稅後續進展，有針對性地開展幫助重點行業企業提升風險預防與應對能力等相關工作，採取一切必要措施，捍衛中國企業合法權益。

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