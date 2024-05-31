美國放慢向中東批准出口AI芯片 防被轉賣中國

美國商務部放慢對中東國家的人工智能（AI）芯片的出口審批，以確保華府有時間部署相關產業的海外戰略，並防止技術被轉移到中國。

彭博社引述多名消息人士指，當局放慢了向Nvidia和AMD等芯片製造商發放許可證的速度，其中特別關注來自阿聯酋、沙特等國家的大宗採購，並對該地區的AI發展進行國家安全審查。目前尚不知道審查需要多長時間，也不清楚大宗採購的定義，在過去幾週，官員推遲或沒有回應根據有關規則提交的許可申請。

報道指，此舉目的是讓華盛頓有時間圍繞如何在海外部署先進芯片產業制定全面戰略，包括就誰來管理和保護用於訓練AI模型的設施進行談判。另一部分擔憂在於，拜登政府一直在推動更廣泛的措施，以免先進半導體和製造設備落入中國手中，而中國企業不能直接從美國入口，卻可以透過中東取得這些芯片。

美國商務部回應彭博查詢指，當局的首要任務是保護國家安全，「對於最前沿的技術，我們通過跨機構流程進行廣泛的盡職調查，徹底審查打算將這些先進技術運往世界各地的申請人的許可申請。一如既往，我們仍然致力於與中東和世界各地的合作夥伴合作，保護我們的技術生態系統」。

Nvidia、AMD、Intel等均拒絕置評。