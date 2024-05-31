5月官方製造業、非製造業PMI雙雙回落兼遜預期

內地5月官方製造業PMI報49.5，較上月回落0.9個百分點，重陷收縮兼創3個月新低；非製造業PMI報51.1，回落0.1個百分點。兩項數據均差過市場預期。分析人士指，要持續高度重視需求不足導致的預期減弱，後續政策仍需加強對需求端的刺激，此外密切關注地緣政治衝突對國際供應鏈和外貿的影響。

國統局解讀，受前期製造業增長較快形成較高基數和有效需求不足等因素影響，當月製造業景氣水平有所回落。其中，生產指數為50.8%，比上月下降2.1個百分點，仍高於榮枯線。新訂單指數為49.6%，低於上月1.5個百分點，市場需求有所放緩。主要原材料購進價格指數、出廠價格指數有所回升。

大型企業PMI為50.7%，比上月上升0.4個百分點，今年來保持在擴張區間；中、小型企業PMI為49.4%和46.7%，下降1.3和3.6個百分點，景氣水平有所回落。企業信心較為穩定，生產經營活動預期指數為54.3%，今年來保持在54.0%及以上較高運行水平，表明製造業企業對市場發展預期總體穩定。

非製造業商務活動與上月基本持平，其中，服務業商務活動指數為50.5%，比上月上升0.2個百分點，延續恢復發展態勢。建築業商務活動指數為54.4%，下降1.9個百分點，建築業擴張有所放緩。從市場預期看，業務活動預期指數為56.3%，上升0.2個百分點，表明多數建築業企業對行業發展信心穩定。

中國物流信息中心特約分析師張立群指，當月製造業PMI重回榮枯線下既有五一小長假因素對按月數據的影響，也表明經濟回升動能仍然不足。反映需求不足的企業佔比超過60%。上海華寶信託經濟學家聶文指，後續政策仍需要加強對需求端的刺激，同時盡快梳理信貸通道，避免金融機構縮表對經濟產生負面作用。

分析師們並建議關注國家間關稅變動對中國製造業、出口等方面的潛在影響。美國總統拜登本月早些時候宣布對包括電動汽車、鋰電池、光伏電池在內一系列中國進口產品加徵關稅，作為支持本國製造業的行動之一；且歐盟執委會預計也將對中國電動汽車加徵關稅。