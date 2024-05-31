大陸6月15日起中止134項台灣產品關稅減讓

大陸國務院關稅稅則委員會公告，自今年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）的關稅減讓。本次中止稅務優惠的產品多數是工業原料及設備，包括潤滑油、印刷油墨、沖壓工具、真空泵、金屬切削機床，以及各類聚酯和樹酯等。

國台辦表示支持有關部門的決定，稱台當局單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定。去年大陸中止12項產品關稅減讓後，當局未取消任何貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。

ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鉤斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。事實再度證明，搞「台獨」就沒有和平，就沒有發展，只會「禍台」、「害台」，只會讓台灣企業、民眾利益受損。

台灣的陸委會表示強烈抗議及不滿，指大陸對台施壓、恐嚇的政治操作只會扭曲兩岸經貿原本互利互惠的發展方向，後果將由陸方承擔。