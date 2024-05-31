官媒稱如美繼續打壓 中方還有更豐富反制措施

央視旗下記者引述內部人士指，如果美國繼續試圖在中方核心問題上侵犯和危害中國主權和安全利益，中方還有更加豐富、更有力度的反制措施可以出台。

「玉淵譚天」發表文章指，幾天前，中國外交部以第7號外交部令的方式，公布了對12家美軍工企業和10名高級管理人員依法採取反制措施的決定。其中讓人注意到一個細節，除了此前一直強調的「對台軍售」，「羅織各種借口對中國企業和個人實施非法單邊制裁」等表述，第一次在相關公告中出現。

外交學院國際關係研究所教授李海東稱，這一變化，對應著外交部在處理對美關係時的一個全新思路——既要在美國侵犯和危害中國主權和安全利益時果斷出手，也要保證中國企業在參與對外商貿活動時的生存權和發展權。換句話說，中國在國際交往過程中保護本國權益的工具箱，越來越豐富。

文章還引述相關內部人士指，如果美國繼續試圖在中方核心問題上侵犯和危害中國主權和安全利益，或是繼續擠壓中國企業和個人的發展空間，那麽中方還有更加豐富、更有力度的反制措施可以出台。在未來，美國是否還將遭受更大的反噬和損失，取決於美方的誠意和實際行動。