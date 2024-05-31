中阿聯合聲明譴責美國、以色列 籲推動巴人建國

中國-阿拉伯國家合作論壇部長級會議發表聯合聲明，譴責以色列對巴勒斯坦人民的持續侵犯，呼籲呼籲國際社會採取不可逆舉措，推動巴勒斯坦獨立建國。

《中國和阿拉伯國家關於巴勒斯坦問題的聯合聲明》指，中阿就巴勒斯坦問題進行了深入探討，認為包括安理會第2728號決議在內的聯合國安理會和聯合國大會有關決議必須得到全面、有效落實，應共同努力推動加沙地帶盡快停火止戰，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

雙方譴責以色列對巴勒斯坦人民的持續侵犯，譴責對拉法城的侵犯以及轟炸難民營和控制拉法口岸的行為，譴責美國動用否決權阻止巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，反對實施將巴勒斯坦人民強制遷移至其國土之外的計劃、意圖和行為，並要求安理會出台有約束力的決議，實現立即全面持續停火。

雙方強調，若不結束對以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國領土、敘利亞被佔戈蘭高地、黎巴嫩被佔領土的佔領，地區便無法實現和平、安全與穩定。呼籲國際社會採取不可逆舉措，推動巴勒斯坦獨立建國並成為聯合國正式會員國。雙方重申，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路。