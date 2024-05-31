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中美防長在香格里拉對話期間會晤

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀周五（31日）於香格里拉對話會期間在新加坡舉行會晤，是自2022年11月以來，中美防長首次面對面會晤。

國防部新聞發言人吳謙下午召開新聞發布會，指董軍與奧斯汀就兩軍關係、台灣、南海問題、烏克蘭危機及巴以衝突等交換意見，是一次積極及務實，富有建設性的戰略溝通。今次會談有助雙方增進了解，避免誤判，效果良好，下一步雙方將通過軍事外交渠道繼續保持溝通交流。

吳謙表示，董軍在會上指出，當前兩軍關係止跌企穩的局面、來之不易，值得倍加珍惜，兩軍溝通目的應是增進了解，消除誤解，致力互信，進而實現關係穩定，不能甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。中方堅持將以和為貴，以穩為重，以信為本作為基本遵循，在平等及尊重的基礎上，構建不衝突、不對抗，開放務實合作，逐步建立互信的兩軍關係。美方應切實將兩國元首達成的共識，言行一致落實到軍事領域，體現在具體行動上。

董軍又在台灣問題上向奧斯汀表達中方的堅定立場。對於美方祝賀賴清德，並派代表團參加就職儀式，董軍強調台灣問題全屬中國內政，不容外部勢力干涉，美方做法嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公布，嚴重違背所作的承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方堅決反對，敦促美方切實糾正錯誤，恪守一個中國原則，不以任何方式以武促獨。

在南海問題上，董軍指出，當前菲律賓在外交等問題上背信棄義，挑釁滋事，與外部勢力的支持密切相關，特別是美方在菲部署中導，對地區安全構成實質性威脅，中方堅決反對。中方堅持在遵守承諾的基礎上，通過平等協商解決分歧，但對加劇挑釁的行為，絕不姑息。

吳謙指出，董軍在會上談到烏克蘭危機，指中方始終秉持客觀公正立場，推動政治解決，繼續承諾不向衝突雙方提供武器，依法依規對軍事两用物項出口實施嚴格管制，中方將繼續堅定勸和促談，發揮建設性作用，但堅決反對美方甩鍋推責。

對於巴以衝突，董軍指出，中方與絕大多數國家一直積極推動停火止戰，希望美方用實際行動展現一個大國應有的責任，摒棄雙重標準，為地區重回和平發揮積極作用。

美方指，奧斯汀在會晤中強調了中美保持軍事交流的重要性，對解放軍近期在台海周邊的挑釁活動表示擔憂，重申中國不應利用台灣的民主進程作為採取強制措施的借口，以及維護台海和平穩定的重要性。奧斯汀強調美國堅持一個中國政策，該政策以《台灣關係法》、中美三個聯合公報，以及六項保證為作為基礎。

奧斯汀又表明美國將繼續在國際法允許的範圍內負責任地飛行航行，並討論了中國在支持俄羅斯國防工業方面所發揮的作用。

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