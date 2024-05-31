  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 19:06
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中方證實不參加烏克蘭和平峰會 稱與中方要求有差距

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

瑞士將於6月主辦烏克蘭和平峰會，中國外交部今日證實，將不會參加峰會。

外交部發言人毛寧指，中方重視瑞士舉辦的第一屆烏克蘭和平峰會，中方自年初以來一直和瑞士方面以及有關各方，就此保持密切溝通。中方始終堅持，國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論，這3個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

她稱，根據各方回饋以及公布的會議安排，中方提出的這3個要素看來都難以實現，會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會，已向有關方通報了中方考慮和關切。

毛寧表示，中方將繼續以自己的方式勸和促談，同各方保持溝通，共同為政治解決烏克蘭危機積累條件。

瑞士將在6月15日至16日主持為期兩天的烏克蘭和平會議。烏克蘭總統澤連斯基26日曾呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平，應出席該會議。美方目前尚未確認出席人選。

俄羅斯總統普京早前表示，沒有收到主辦單位邀請。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日指，北京可以安排一次俄羅斯和烏克蘭的和平會議，此舉將是北京努力解決俄烏衝突的延續。

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 烏克蘭 瑞士 政治 習近平 俄羅斯 北京 美國 普京

下一篇文章

中美防長在香格里拉對話期間會晤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款