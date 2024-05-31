中方證實不參加烏克蘭和平峰會 稱與中方要求有差距

瑞士將於6月主辦烏克蘭和平峰會，中國外交部今日證實，將不會參加峰會。

外交部發言人毛寧指，中方重視瑞士舉辦的第一屆烏克蘭和平峰會，中方自年初以來一直和瑞士方面以及有關各方，就此保持密切溝通。中方始終堅持，國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論，這3個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

她稱，根據各方回饋以及公布的會議安排，中方提出的這3個要素看來都難以實現，會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會，已向有關方通報了中方考慮和關切。

毛寧表示，中方將繼續以自己的方式勸和促談，同各方保持溝通，共同為政治解決烏克蘭危機積累條件。

瑞士將在6月15日至16日主持為期兩天的烏克蘭和平會議。烏克蘭總統澤連斯基26日曾呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平，應出席該會議。美方目前尚未確認出席人選。

俄羅斯總統普京早前表示，沒有收到主辦單位邀請。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日指，北京可以安排一次俄羅斯和烏克蘭的和平會議，此舉將是北京努力解決俄烏衝突的延續。