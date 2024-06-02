董軍：台獨必將自取滅亡 解放軍有能力甕中捉鱉

中國防長董軍周日表示，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡，解放軍對待「台獨」武裝就像甕中捉鱉，不足掛齒。

董軍在新加坡舉行的香格里拉對話會圍繞「中國的全球安全觀」發表主旨演講指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣當局所謂的領導人就職宣誓，赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，民進黨當局上台以來，在兩岸交往上設置阻礙兩岸人民的正常交往，在軍事上大搞「以武謀獨」做法，加緊推進「台獨」的氛圍。

董軍指出，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，大肆對台售武，炮制涉台法案，嚴重助長「台獨」的氣焰。他強調，中方依法處置涉台事務，完全是中國內政，外部勢力無權干涉，在強大的人民軍隊面前，「台獨」分子就是螳臂當車、自欺欺人，結果只能是加速滅亡，大陸對任何「台獨」的極端情景、情勢，準備得非常的充分，也有能力對付「台獨」武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒，解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏止「台獨」，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

董軍強調，中國作為一個大國，必須實現國家的統一，也必將統一，奉勸「台獨」勢力丟掉幻想，回歸統一的正道，不要觸碰《反分裂國家法》當中一些法律的紅線，搞「台獨」只會自取滅亡。

對於中美關係，董軍表示，中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定；中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但需要雙方相向而行。

他指，中美兩軍因為有分歧，所以要多交流，即使道不同，也不能搞對抗，關鍵是要堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，找到兩軍正確的相處之道，為世界和地區和平提供更多的正面預期。

他提到，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜，不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣沖突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這里生戰生亂。

針對南海問題，董軍指出，當前南海局勢總體穩定，但確有個別國家在外部勢力煽動下，毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端、製造假氣、誤導試聽，甚至不顧地區國家整體利益，配合外部勢力在本地區部署中程導彈，嚴重破壞地區安全穩定，這樣做終將引火上身。

董軍指，中方對侵權挑釁行徑保持足夠的克制，但這也是有限度的，希望個別國家要認清利害關系，回歸對話協商的正道，同地區國家一道，將南海建設成和平、友誼、合作之海。



