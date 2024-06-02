  • 29°C
香港時間 : 2024602日 (Sun) 16:34
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

董軍：台獨必將自取滅亡 解放軍有能力甕中捉鱉

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

中國防長董軍周日表示，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡，解放軍對待「台獨」武裝就像甕中捉鱉，不足掛齒。

董軍在新加坡舉行的香格里拉對話會圍繞「中國的全球安全觀」發表主旨演講指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣當局所謂的領導人就職宣誓，赤裸裸暴露出「謀獨」的圖謀和野心，民進黨當局上台以來，在兩岸交往上設置阻礙兩岸人民的正常交往，在軍事上大搞「以武謀獨」做法，加緊推進「台獨」的氛圍。

董軍指出，外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，大肆對台售武，炮制涉台法案，嚴重助長「台獨」的氣焰。他強調，中方依法處置涉台事務，完全是中國內政，外部勢力無權干涉，在強大的人民軍隊面前，「台獨」分子就是螳臂當車、自欺欺人，結果只能是加速滅亡，大陸對任何「台獨」的極端情景、情勢，準備得非常的充分，也有能力對付「台獨」武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒，解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏止「台獨」，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。

董軍強調，中國作為一個大國，必須實現國家的統一，也必將統一，奉勸「台獨」勢力丟掉幻想，回歸統一的正道，不要觸碰《反分裂國家法》當中一些法律的紅線，搞「台獨」只會自取滅亡。

對於中美關係，董軍表示，中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定；中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但需要雙方相向而行。

他指，中美兩軍因為有分歧，所以要多交流，即使道不同，也不能搞對抗，關鍵是要堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，找到兩軍正確的相處之道，為世界和地區和平提供更多的正面預期。 

他提到，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜，不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣沖突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這里生戰生亂。

針對南海問題，董軍指出，當前南海局勢總體穩定，但確有個別國家在外部勢力煽動下，毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端、製造假氣、誤導試聽，甚至不顧地區國家整體利益，配合外部勢力在本地區部署中程導彈，嚴重破壞地區安全穩定，這樣做終將引火上身。

董軍指，中方對侵權挑釁行徑保持足夠的克制，但這也是有限度的，希望個別國家要認清利害關系，回歸對話協商的正道，同地區國家一道，將南海建設成和平、友誼、合作之海。

 

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 內政 南中國海 國防 台獨 軍事 新加坡 香格里拉 政治

上一篇文章

內地官媒：菲方人員上月在仁愛礁持槍指向中國海警

下一篇文章

中方證實不參加烏克蘭和平峰會 稱與中方要求有差距
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款