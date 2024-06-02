內地官媒：菲方人員上月在仁愛礁持槍指向中國海警

中央廣播電視總台旗下海外媒體CGTN在微博發布影片，指菲律賓人員曾在南沙仁愛礁用槍指向中國海警。

該影片為5月19日拍攝，影片顯示，菲方對在仁愛礁「非法坐灘」的軍艦進行空投補給，當中國海警依法依規應對時，發現菲57號艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指着中國海警方向。

《環球時報》星期六（6月1日）引述知情人士報道，菲律賓以確保中國不會在仙賓礁（菲律賓稱薩比納礁）填海造地為由，派遣海岸警衛隊巡邏船，在仙賓礁潟湖內持續滯留並維持靜止長達45天，實質上形成對仙賓礁的軍事化准坐灘。

中菲南海衝突持續，中國防長董軍周日（2日）在香格里拉對話會上表示，中國對在南中國海的侵權挑釁行為保持克制，但這是有限的。

菲律賓總統小馬可斯上周六（5月31日）晚間在香格里拉對話發表主旨演講後，在答問環節給南中國海（菲律賓稱西菲律賓海）衝突劃下紅線。

小馬可斯表示，如果中國海警蓄意殺害菲律賓人，這將與菲律賓定義的戰爭行為非常接近，「幾乎肯定越過紅線」，菲律賓將作出相應的回應，並相信會獲得條約盟友美國的支持。

美國國防部長奧斯汀當日被問到，在中菲南中國海衝突中，若有菲律賓公民或軍人被殺害，是否會觸發《美菲共同防禦條約》？奧斯汀回應時表示不願揣測，但強調共同防禦條約堅定如鐵。



