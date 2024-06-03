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國安部再破獲英MI6間諜案 涉策反中央國家機關人員

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 11 小時前

最後更新： 5 小時前

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國家安全部公布，國安機關經偵查後近期破獲一宗英國軍情六處（MI6），策反中國某中央國家機關工作人員的重大間諜案件。

報道指，2015年，涉案姓王男子申請參加中英交流項目赴英留學，軍情六處看重對方核心涉密崗位，迅速批准。他抵英後軍情六處特意安排有關人員特殊關照，包括邀請吃飯聚餐、參觀遊覽，設法了解性格弱點及愛好需求。

在掌握王某某有較強金錢欲望後，派遣人員以校友名義在校園內結識，聲稱可提供高額報酬諮詢兼職。

王某某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢，英方於是以公開研究項目切入，逐步涉及中方中央國家機關內部核心情況，報酬明顯高於正常諮詢費幾倍。

英方其後轉介軍情六處人員對涉案男子亮明身分，要求為英國政府服務，承諾更高報酬及安全保障，他答應英方要求並履行參諜手續，接受專業間諜培訓，英方指揮他回國潛伏，搜集涉華重要情報。

報道又說，英方多次要求他將姓周、同於核心要害單位工作的妻子拉下水，夫婦二人其後一同成為英方間諜。

國家安全機關經縝密偵查、掌握紮實證據後，果斷採取措施，對王某某夫婦依法審查，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」。目前，案件正在進一步偵辦中。

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軍情六處 英國 罪案 中國

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