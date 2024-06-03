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【神州快訊】高才通人才服務協會舉辦「你跟我唱、我同你港」學粵語活動

特約

發布時間： 10 小時前

最後更新： 10 小時前

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6月1日，香港高才通人才服務協會舉辦「唱好廣東歌，學好廣東話」歡唱盛宴。300餘人報名，眾童與友同聚，全場座無虛席。

冀高才通過文化橋樑 融入香港

香港立法會議員、香港高才通創會會長尚海龍，民政及青年事務局梁宏正副局長，港區前人大代表、歌唱家張明敏等嘉賓應邀出席。與會嘉賓期待高才更好地了解香港歷史發展，推廣廣東話文化，通過「你跟我唱，我同你港」更切身融入香港。立法會議員霍啟剛通過視頻致辭表達對活動的認可和贊許，鼓勵高才通過文化橋樑，融入香港開展新天地。

節目開場，前助理廣播處處長「金曲之父」張文新、資深傳媒節目主持人車淑梅傾情訴說香港流行音樂的傳奇歷程，內地與港澳台的文化交流，以及眾多經典歌手的動人傳奇，例如四大天王事跡、李寧來港故事、廣東話心得、舊日的足跡分享，引發在場觀眾對過往黃金時代的無限懷念。

粵韻悠揚 曲聲共舞

富有磅礴韻味的歌曲掀開回憶序幕。開場的《半斤八兩》凝聚了對過去時光的繾綣眷戀。隨後，隨着四大天王的過往亮相，星光熠熠的《太陽計劃》點燃全場，《不再猶豫》激發滿腔共鳴。張明敏更以著名歌曲《我的中國心》，瞬時將聽眾帶回到1984年的春晚經典和1997年香港回歸的崢嶸歲月。台上台下激情互動，齊聲高歌，粵韻繞梁。

「中年好聲音」得獎者龍婷則代表了新生代新港人的粵語力量。講述了成名的傳奇過往、動情演繹了《萬水千山總是情》《漫步人生路》《月亮代表我的心》，在經典與現代的碰撞中，交相輝映, 展現了粵語歌永不雕零的生命力和傳承的力量。

活動接近尾聲，在龍婷帶領下全體攜手獻上了經典傳唱《獅子山下》，成為了當日最出彩的告別。同唱粵語歌，宴席不散場。

（資料由客戶提供）

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