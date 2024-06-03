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內地5月財新製造業PMI升至51.7 創近兩年高

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 10 小時前

最後更新： 6 小時前

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內地5月財新製造業PMI升至51.7 創近兩年高

內地5月財新製造業採購經理指數（PMI）錄51.7，較4月上升0.3個百分點，為2022年7月來最高，表現與日前公布的官方製造業採購經理指數走勢背馳。國家統計局近日公布的5月製造業PMI錄49.5，下降0.9個百分點，在連續兩個月的擴張後回落至收縮區間。

外需擴張放緩

從財新PMI分項數據來看，財新5月製造業供需持續擴張，生產指數升至2022年7月來新高，其中消費品類生產增長強勁；新訂單指數在擴張區間小幅下行，外需擴張幅度明顯放緩，當月新出口訂單指數明顯放緩，不過仍位於臨界點上方。

製造業企業用工仍偏謹慎，5月從業人員指數在收縮區間小幅回升，消費品製造類企業的用工甚至略有增長。

5月生產經營預期指數在擴張區間微升。受訪企業稱，增長預期主要與最近國內外市場需求回升有關，此外也得益於新產品問世、技術進步和產能擴張。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口不同程度擴張，企業維持樂觀情緒，但價格水平依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。

王喆表示，就業壓力偏大、需求弱於供給依然是當前經濟面臨的突出問題，究其原因仍在於社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素疊加影響所致。長期積累的問題需在長期中尋求解決途徑，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫性和連續性，應是施政重點。

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