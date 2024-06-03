中指院：內地百城二手房價連跌25個月 跌幅收窄

中指研究院報告指，5月百城二手住宅平均價格每平方米為14870元（人民幣，下同），按月下跌0.7%，按月跌幅收窄至0.05個百分點，已連續25個月下跌；按年跌幅為5.8%。

報告稱，當前業主「以價換量」帶動百城二手房價繼續下探，市場成交整體延續3、4月活躍態勢，規模維持一定水平。

新樓價格按月上漲 新政後成交回暖仍需時

數據顯示，5月百城新建住宅平均價格每平方米為16396元，按月上漲0.25%，按年上漲1.33%。

受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲，5.17新政落地後，部分核心城市項目到訪量現增長，但從看房增加到成交回暖仍需時間。

報告預計，展望未來，隨著核心一二線城市逐步落實各項舉措，接下來市場有望進入政策兌現期，但市場恢復節奏仍依賴居民收入預期的轉變。

報告還顯示，根據中國房地產指數系統百城價格指數，5月百城二手住宅價格按月下跌城市數量為100個，二手房價格下跌城市已連續12個月超過90城。

報告指出，政策優化一定程度提振核心城市二手房業主信心，緩解二手價加速下跌的態勢。據統計，一線及二線城市二手價按月跌幅有所收窄的城市數量佔比為八成，三四線代表城市二手價格按月跌幅則擴大至0.68%。