▲ 四原因令內地客傾向國內遊 今年旅遊支出料超疫前

世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告預計，內地客今年國內遊支出將達創紀錄的6.79萬億元人民幣，首次超過疫前水平。既能品嚐特色小吃、避開大批遊客，又免去辦理外國簽證的程序，還不必捱貴價機票，這四個原因令內地遊客傾向於國內遊。

據彭博報道，根據世界旅遊及旅行業理事會和牛津經濟研究院的報告，內地客國內度假的消費支出預計比2019年增長11%。

「中國遊客再次開始旅遊了，而且還會繼續增長，」世界旅遊及旅行業理事會主席Julia Simpson表示，「旅遊業表現出了韌性和強勁復甦的跡象。」

▲ 甘肅天水的麻辣燙一度成為遊客打卡熱點（網絡圖片）

中國遊客是全球旅遊業的推動力量，許多國家都熱切等待這個全球最大遊客市場的旅遊和消費回升。根據世界旅行及旅遊理事會的數據，2019年中國遊客出境達1.7億人次，海外消費近2,480億美元，佔全球旅遊支出的14%。

但是，美國等國的簽證排隊現象以及國際機票價格上漲，使中國遊客更傾向於選擇離家更近的地方，要麼去品嘗「天水麻辣燙」等當地特色小吃，或者 「反向旅行」避開人群。

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