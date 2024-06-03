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【神州快訊】「新質之力-碳惠未來」2024年北京城市副中心林業碳滙系列活動舉行

特約

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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城市副中心園林綠化應對氣候變化三年行動計劃

6月1日，由中共北京市通州區委員會、北京市通州區人民政府、北京市園林綠化局主辦的「新質之力-碳惠未來」2024年北京城市副中心林業碳滙系列活動在通州區舉辦。在活動上發布行動計劃和科研成果，戰略夥伴合作簽約，啟動產業聯盟，共謀副中心林業碳滙新質生產力發展路徑。

確定3年行動目標 創建碳滙自產自銷「通滙贏」模式

論壇發布了《北京城市副中心(通州區)園林綠化應對氣候變化三年行動計劃》，確定了近3年的行動目標，落實了6大方向、16項行動、52項措施的具體內容，確保在「十四五」中後期全面推進行業增滙減排行動，強化自然氣候解決方案，為建設林業碳滙試點與國家綠色發展示範區貢獻力量。該項計劃基於統籌協調管理優化、創新引領分類施策、減緩適應聯動發力、政府引導公眾參與的原則。「預計到2025年，副中心森林覆蓋率將達到34.6%，城市綠化覆蓋率達到55%，人均公園綠地面積達到20平方米，公園綠地500米服務半徑覆蓋率達到95%，濕地保有量6,224公頃，森林蓄積量達到190萬立方米，森林植被碳儲量達到81.43萬噸、碳儲量年增長率超過3%。」北京市通州區園林綠化局局長胡克誠表示，「城市副中心最終能成為全國保碳增滙的先鋒者，碳滙交易的實踐者，生態補償的完善者，公眾體驗的引領者，高質量發展的示範者，並創建了碳滙自產自銷的『通滙贏』發展模式，能為2050年北京率先實現碳中和貢獻更多的碳滙抵消量。」

城市副中心林業碳滙示範鎮授牌儀式

滙聚多方合力 開展林業碳滙試點建設

活動上，《通州區雙碳智服平台》以及通州區平原森林固碳增滙關鍵技術科研成果發布，並舉行了通州區人民政府與北京林業大學，通州區園林局與國際綠色經濟協會、國家能源投資集團的戰略夥伴合作簽約儀式。

為落實《北京城市副中心（通州區）林業碳滙試點建設實施方案》主要建設內容，通州區政府選取西集鎮、潞城鎮、馬駒橋鎮、漷縣鎮、台湖鎮、張家灣鎮等6個鄉鎮試點，開展試點任務，並在活動中舉行了「北京城市副中心林業碳滙示範鎮」授牌儀式。同時，「北京城市副中心生態價值實現智庫研究中心」和北京城市副中心「通滙贏」產業聯盟同步啟動，以智庫平台和產業聯盟為抓手，滙聚多方合力，不斷挖掘和拓寬通州區林業碳滙產品多元化價值實現路徑，共同推進北京城市副中心林業碳滙試點建設。

（資料由客戶提供）

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