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外交部批評小馬可斯南海言論罔顧歷史和事實

國情動向

撰文： 蒯宇澄

發布時間： 8 小時前

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菲律賓總統小馬可斯日前在新加坡香格里拉對話會上發表主題演講，稱《聯合國海洋法公約》和南海仲裁裁決均承認菲合法權利，是菲南海政策的基石，又不點名批評中方在南海採取非法、脅迫及侵略行動。

中國外交部發言人表示，菲方有關表態罔顧歷史和事實，宣揚其涉海錯誤立場，歪曲渲染海上事態，強調中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

批美出於地緣政治私利 支持菲方侵權行徑

發言人批評，菲律賓違背自身承諾和中菲共識，出爾反爾、背信棄義；四處散播污衊抹黑中方的虛假訊息，誤導國際社會認知，美國出於地緣政治私利，支持配合菲方的侵權行徑，利用南海問題挑撥中國與地區國家關係，扮演了極不光彩的角色。

發言人指出，菲律賓武力侵佔中國南沙群島部分島礁，通過所謂《群島基線法案》等國內立法，對中國黃岩島和南沙群島部分島礁提出非法領土主張，嚴重侵犯中方主權和主權權利，嚴重違反《聯合國憲章》在內的國際法，中方堅決反對。

至於南海仲裁案裁決，發言人指菲律賓未經中國政府同意單方面提起國際仲裁，違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，違反《南海各方行為宣言》，所作出的裁決是非法的、無效的，中方不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。

中方敦促菲方重信守諾，恪守國際條約確定的領土範圍，全面有效落實《宣言》，立即停止海上侵權挑釁，盡快回到通過對話協商妥善處理海上矛盾分歧的正確軌道上來。

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