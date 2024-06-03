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中國網紅塗鴉靖國神社石柱後返國 東京警通緝

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發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社石柱上周六（1日）被人塗鴉，東京警視廳通緝一名涉案中國籍男子，涉嫌破壞財產，相信他昨日已返回中國，並指仍有其他人涉案，包括攝影師等。

警方指，1日清晨接獲報案，靖國神社石柱遭人用紅色噴漆寫上「Toilet」（廁所）字眼，其後一名中國網紅發佈影片，顯示自己先向石柱小便，之後塗鴉，聲稱不滿日本政府排放核污水。東京警方以涉嫌損壞器物展開調查。

中國網紅「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）在社交平台發布在石柱撒尿以及塗鴉影片認責。

在北京，外交部發言人毛寧表示，注意到有關報道。她強調，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。她又再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性表達訴求。

鐵頭是內地知名打假網紅，惟因透露多年前在四川成都嫖娼過程遭網民抵制。官媒前總編輯胡錫進此前評論事件稱，自己原先滿滿幸災樂禍，之後看到是已被封號的「前打假英雄」鐵頭做的，原有感受打了個折扣。他形容鐵頭的「最新撒尿表演」是互聯網炒作，與中國主流社會弘揚的愛國主義毫無關聯。
 

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