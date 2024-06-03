同方威視就歐盟突擊搜查辦公室合法性上訴

中國安全公司同方威視在法院提起上訴，反對歐盟委員會上個月在該公司於波蘭和荷蘭的辦公室進行所謂的突擊檢查。

據彭博社報道，同方威視對歐盟上個月突擊搜查其辦公室的合法性提出質疑，向位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，就歐盟審查由外國政府資助的公司的新權力展開法庭較量。

監管機構正尋找該公司可能不公平獲得中國補貼的證據，這可能扭曲歐盟市場的競爭。據知情人士透露，該公司希望法官在案件審理期間暫停搜查的有效性。

歐盟還對涉及清潔能源和鐵路的其他中國公司進行過調查。據歐盟《外國補貼條例》，歐盟有權審查可能妨礙歐洲市場的補貼，並可對國家資助的企業處以罰款、暫停招標或直接阻止收購。

歐盟委員會稱注意到了這一上訴，並將在法庭上捍衞其立場。

中國商務部早前指，這次是今年2月以來，歐方接連發起的第5次補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。批評歐盟委員會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業營運設備，違反了正當程序原則。促立即糾正錯誤做法。