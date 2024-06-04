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王文濤談產能過剩 稱過剩的非產能而是焦慮

經濟脈搏

撰文： 陳建錫

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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中國商務部部長王文濤周一（3日）與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波在馬德里共同主持一個經濟會議，王文濤表示，中方願同西班牙拓寬合作，希望後者發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。他指歐盟以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，過剩的不是產能，而是焦慮。

王文濤表示，中國與西班牙建交50多年來保持良性互動，積極開展互利合作，建立了新時期全面戰略夥伴關係。中方願同西班牙繼續提升貿易水平，推動雙向投資，加強中小企業對接和第三方市場合作，拓寬合作領域，推動多方互利共贏。希望西班牙發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。

談到歐盟對中國電動車的調查，王文濤表示，歐方的動作是典型的保護主義。所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

奎爾波表示，西班牙高度重視發展同中國的經貿關系，願推動兩國企業在汽車、可再生能源、工業機床和醫療設備等領域挖掘更多合作機會。

王文濤又與奎爾波共同會見西班牙工商界代表，他表示，歡迎西班牙企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，共享中國廣闊市場機遇。中國政府致力於打造國際化一流營商環境，鼓勵國內外企業公平競爭、合作發展。中國商務部建立了外資企業圓桌會議和協調機制，聽取外資企業反映困難問題和意見建議，並會同相關部門和地方共同推動解決。西班牙企業在華遇到困難和問題，歡迎通過上述機制反映，商務部將積極協調解決。

 

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