深圳5月二手房成交按年增35% 均價跌幅收窄

深圳連環出台樓市新政後，據深圳市房地產中介協會統計，5月全市二手房錄得（錄得量是指深房中協以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交過戶套數）4,871套，按月降1.4%，按年增35.2%。樂有家研究中心監測顯示，5月深圳二手房成交價格按月跌1.3%，跌幅收窄。

5月新政效果 將在下個月成交數據中體現

深圳市房地產中介協會指出，按月下降主要原因是五一假期消費者出游，錄得量較少，若剔除五一假期因素，5月6日至31日日均錄得量較4月日均增長10%。

與逐步回歸正常的交易量相比，價格的恢復還需要等待。樂有家研究中心監測顯示，5月深圳二手房成交價格為6.27萬元/平方米，按月下跌1.3%，對比4月跌幅有所收窄。

深圳當地中介人士表示，5月深圳接連出台多項樓市新政，包括實行「分區調控」，首套房首付比例二成、二套三成，房貸利率下調等，對市場的促進作用明顯。新政落地後，客戶的咨詢量、帶看量均有明顯提升。

長三角14城討論「上海大都市圈」規劃

中指院：內地百城二手房價連跌25個月 跌幅收窄

深圳市房地產中介協會指出，雖然5月對比3月與4月呈現出兩連降態勢，但相比去年同期，今年5月的「成績單」仍處於相對高位水平。究其原因，從4月下旬開始，一直持續到5月底，無論是從全國的貨幣信貸政策，還是到局部優化區域調控政策（放開限購區域），亦是「以舊換新」市場活動的持續推進，一系列利好政策、舉措的疊加，共同讓5月的交易量守住了相對高位水平。

此外，鑑於新房成交數據的統計需要購房者完成包括首付款在內的按揭流程後，才會進行網簽登記。因此，5月政策的具體效應在當月的成交數據中尚未充分顯現，下個月的新房成交數據將會有所改善。

該協會還預計，到了6月，傳統年中市場交易氛圍進入相對偏弱時期，為讓市場逐步「穩住」，利好政策或將持續加碼，應出盡出，或將在未來幾個月悉數兌現。

深圳首套房首付降至最低20% 廣州降至最低15%