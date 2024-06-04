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美國安局長稱擔憂中國黑客行動波及平民

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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美國國家安全局（NSA）局長霍夫表示，中國對美國的網絡攻擊次數和複雜程度持續增加，潛伏於民用基礎設施的威脅令人擔憂，可能傷害到美國平民。

霍夫接受《華爾街日報》專訪時表示，其他國家的黑客通常使用工具攻擊網絡，然後獲取數據，中國的黑客行動沒有這兩個特點，不是為了獲取任何數據，而是潛伏民用基礎設施中，似乎在等待時機製造混亂。「我們看到有人企圖潛伏在一個沒有情報價值的關鍵基礎設施網絡中，這就是為什麼它如此令人擔憂」。

官員擔心，在台灣問題等衝突中，中國可能對美國或其盟友的關鍵基礎設施發動破壞性網絡攻擊，使供水、電網和運輸服務受到影響，最終傷害到平民。

霍夫又表示，更廣泛地說，中國針對美國的網絡攻擊，不論數量還是複雜程度都在持續增加，且有時難以發現。他正與美國國防承包商密切合作，以阻止中國竊取武器有關的敏感資訊，「我們知道，中方肯定在始終如一地追求這項技術。我們要考慮的是，『我們的優勢在哪裡？』而且很可能會成為攻擊目標」。

北京已多次否認有關的黑客指控，強調中方堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊，而美國才是網絡攻擊的始作俑者。

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