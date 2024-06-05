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拜登：北京如改變現狀 美國不排除武力協防台灣

國情動向

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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拜登指美國不排除武力協防台灣。

美國總統拜登表示，如果中國大陸單方面改變現狀，不排除要動用美國的軍事力量協助台灣防衛，但美國不尋求台灣獨立。

拜登接受《時代》雜誌專訪，被問到情報指中國國家主席習近平已下令解放軍做好2027年入侵台灣的準備，美國會有甚麼形式行動？拜登表示，他已清楚告訴習近平，歷任美國總統的政策是不尋求台灣獨立，但大陸方面企圖單方面改變現狀，美國不會不保衛台灣。美國當前正持續向台灣產能，並與區域盟友磋商。

記者進一步問到派遣美軍支援台灣的可能，拜登表示，不排除動用美國的軍事力量，但與派遣海陸空軍力存在差別。拜登拒絕回答是否會透過美軍駐日本、菲律賓的基地進行這些軍事行動，並說如果他說出具體的計劃，將給予媒體抨擊他的理由。他又談到美軍擴大在太平洋地區的部署，就是對大陸的警告。

記者又問到針對中國電動車的新關稅政策會否提高美國通脹，拜登表示，當美國企業在中國投資時，必須先將51%的股權交給中國的企業，「我們只是要表明，如果你想這麼做，那麼我們就會這麼做」。拜登否認自己的政策與過去他所批評的前總統特朗普的政策相同，指那不是全方位的關稅政策。

拜登還表明對中國經濟前景不看好，說外界都在談論中國多強大，實際上中國經濟處於崩潰邊緣，其「一帶一路」倡議已成為令人厭惡的失敗倡議。

台灣的國防部預計周四（6日）接受立院質詢，事前提交的報告披露，美國去年共向台灣提供約4.8億美元的無償軍事援助，包括價值3.45億美元的軍備。

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