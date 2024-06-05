王文濤：歐盟保護措施嚴重影響中企投資信心

▲ 王文濤指歐盟保護措施嚴重影響中企投資信心。

中國商務部長王文濤周二（4日）在里斯本會見葡萄牙經濟部長雷斯表示，歐盟近來採取的貿易保護措施嚴重影響中企投資信心，保護主義不是出路而是死路。

王文濤表示，今年是中葡建交45週年，中方願同葡方一道，共同落實兩國元首重要共識，推動雙邊經貿關係持續健康發展。

談到公平競爭問題，王文濤指出，歐方近來採取的一系列貿易保護措施，嚴重干擾雙方產業互利合作，影響中國企業在歐投資發展信心。保護主義不是出路，而是一條危險的死路。中方願與歐方平等討論雙方經貿關切，在擴大合作的基礎上公平競爭，使中歐經貿關係發展得更好。

雷斯表示，認同擴大合作、公平競爭是解決貿易保護主義的正確之道，葡中企業要加強合作，為全球經濟發展提供更多正能量。

在葡中企控歐盟打壓

王文濤又出席當地中企的圓桌會，有些企業代表反映，歐盟以所謂「公平競爭」為由持續打壓中企，歐中商會調查顯示，在歐中企對歐盟營商環境評價連續四年下降。

王文濤表示，有關國家對中國「不公平競爭」的指責完全站不住腳，公平競爭是各國的共識和國際互動的基石，不能任由少數國家來定義。真正的公平競爭，應當是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人；應當是開放合作、平等互利，而非封閉排他、拉幫結派；應當是遵守已形成國際共識的規則，而非隨意破壞和篡改規則。中方倡導合作共贏，但不迴避也不畏懼競爭，歡迎良性競爭，反對遏止打壓的惡性競爭。