發改委：加大對重大戰略和薄弱環節金融支持

▲ 發改委稱要加大對重大戰略和薄弱環節金融支持。

國家發改委一連兩天在深圳召開促進製造及科技行業融資的會議，強調著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持。

會議指出，促進民營經濟發展壯大是構建高水平社會主義市場經濟體制的重要內容，是推動高質量發展的重要支撐，要深入理解、不折不扣貫徹落實黨中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大的決策部署，堅持問題導向、回應各方關切、狠抓政策落實，不斷優化民營企業發展環境，全力推動民營經濟高質量發展。

會議強調，民營經濟作為推進中國式現代化的生力軍，要持續完善機制、優化環境、擴大開放，助力民營企業在高水平科技自立自強、暢通國內大循環和「走出去」中不斷發展壯大。要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，為民營企業更好融入新發展格局夯基助力。

會上，有關部門、金融機構通過政策宣介、經驗分享、金融產品展示等多種形式，與民營企業家代表進行了深入交流分享。參會代表還開展了實地調研。