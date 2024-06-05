  • 25°C
香港時間 : 2024605日 (Wed) 22:41
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

江澤民長子江綿恆卸任上海科技大學校長

社會熱點

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

江澤民長子江綿恆卸任上海科技大學校長，公開信稱自己已完成兩屆任期。

上海科技大學官網今日（5日）公告，該校近日召開幹部會議，經上海市及中國科學院批准和同意，由江綿恆出任該校校務委員會主任，封東來出任該校校長。會中，上海市政府副秘書長王平宣布這項人事令，上海市副市長解冬並發表講話。

上海科技大學官網同時發表江綿恆的「致上海科技大學師生員工的一封信」。他在信中說，寫這封信的目的是向大家通報，自己不再擔任上海科技大學校長職務，因為他已經完成了兩屆校長的任期，並笑稱自己幾年前就加入了「70後（70歲以上）群體」。

江綿恆提到，他雖把重任交給了新一任校長封東來，但自己「並沒有完全解脫」，被上級領導任命為新一屆上海科技大學校務委員會主任。

江綿恆現年73歲，畢業於上海復旦大學物理系，曾任中國科學院副院長兼中科院上海分院院長，並先後在2004年和2008年擔任神舟五號及神舟七號的副總指揮；2014年2月起擔任上海科技大學首任校長，至今已屆10年。

新任上海科技大學校長封東來是中國科學院院士，先後在加拿大英屬哥倫比亞大學物理和天文系、復旦大學物理系、中國科學技術大學任教及從事科研工作。

開啟hket App，閱讀全文
江澤民 科研 大學 畢業 哥倫比亞 加拿大 學校 上海 哥倫比亞大學 中國

下一篇文章

月球上如何掛五星紅旗？旗身原料是石頭 更耐腐蝕
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款