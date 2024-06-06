普京：在軍事技術合作領域 有東西提供給中國

俄羅斯總統普京週三（5日）在聖彼得堡國際經濟論壇與大型國際新聞社負責人談話，他表示，俄中正在且還將繼續舉行軍事等各類聯合演習，在軍事技術合作領域有東西提供給中國。他還指，西方指責中國汽車生產過剩是胡說；西方國家應融入中國經濟才能成功，而不是阻礙它。

普京：試圖阻礙中國經濟發展 不利於美國經濟

據俄羅斯衛星通訊社報道，就俄中關係，他強調，俄中關係並非一時之舉，而是基於深層次利益之上，中國依然是俄羅斯的主要經濟夥伴。在經貿方面，普京表示，俄中貿易規模超過預期，正在成功實現貿易多樣化。

在軍事領域，他說，俄中正在且還將繼續舉行軍事等各類聯合演習，兩國軍事技術合作領域的工作正在進行，「我們有東西可以提供給中國朋友，他們對這方面的共同工作有興趣。」

他還提到，中國經濟正在中國國家主席習近平的專業領導下按照需要的速度發展。他希望近期在上合組織和金磚國家平台與習近平接觸。

習近平晤普京 稱中俄關係穩定有利世界和平

普京說，俄中的合作「非常謹慎、平靜、漸進」，「應該說我們幾乎一切進展順利」；俄中在國際舞台的協作是遏制因素和穩定因素，多方面工作正在進行。

另外，就西方對中國產能過剩的指責，普京回應稱，「貌似聰明的人說，中國汽車生產過剩，其中包括電動汽車。說這話的人認為自己是『市場主義者』。他們怎麼回事，不知道是誰決定生產是否過剩嗎？由市場決定。如果中國生產一定數量的汽車，而市場全部消化，買走，這說的是甚麼生產？西方這就是胡說。」

普京形容中國的經濟非常可靠，而且科技水平越來越高，美國及一些歐洲國家試圖以某種方式，減慢中國經濟發展是一個很大的錯誤，因此若要成功，應該融入有關過程，試圖阻礙中國經濟發展，對美國的經濟反而不利。

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