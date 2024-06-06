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內地高考明天開場 多省迎來考生最多的一年

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撰文： 尹航

發布時間： 32 分鐘前

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內地高考明日（7日）揭幕，海南、湖南省迎來考生最多的一年。

海南省委書記馮飛週二（4日）在海口檢查2024年高考考前準備工作，他指出，高考事關千家萬戶和萬千學子的切身利益，全社會高度關注。今年是新中國成立75周年，是海南省高考人數最多的一年，考期又與端午假期重疊，做好高考各項組織工作責任重大。各級各部門要牢固樹立「教育無小事」理念，迅速進入戰時狀態，考前嚴格保密管理，考中細化服務保障，考後公平准確評卷，全力以赴實現「平安高考」目標。

湖南省高考報名人數也在今年創下新高。6月5日上午，2024年湖南省高考工作第一次新聞發布會披露，2024年，湖南省高考報名人數共有72.7萬，比上年增加4.3萬，報名人數再創新高。其中，普通高考報名人數54.1萬，比上年增加3.1萬；對口升學考試報名人數18.4萬，比上年增加1.7萬；少年班等其他考生約0.2萬，比上年減少0.5萬。

據教育部早前消息，2024年全國高考報名人數1342萬人，比去年增加51萬人。

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