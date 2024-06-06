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拜登政府第14次對台軍售 賣F-16戰機零件設備

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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拜登政府第14次對台軍售 賣F-16戰機零件設備

台方表示，美國政府已就總額3億美元的F-16戰機零件設備對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。這是美國總統拜登（Joe Biden）2021年上任後的第14度對台軍售。

台方表示，本次軍售案包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元。

美國國防安全合作署（DSCA）新聞稿指出，國務院批准這兩項採購案，支持台灣持續努力推動軍隊現代化，以維持可靠的防禦能力，將有助台灣維持F-16戰機機隊的作戰準備，改善應對當前及未來威脅的能力。

新聞稿指出，這兩筆軍售案符合美國的國家、經濟及安全利益，有助改善台灣安全，維持區域政治穩定、軍事力量平衡及經濟進步。這些設備將從美國空軍庫存轉移。

在北京，外交部此前批評美國持續向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。中方依據「中華人民共和國反外國制裁法」規定，決定對參與向台灣出售武器的公司採取相關反制措施。

拜登：北京如改變現狀 美國不排除武力協防台灣

27家美國軍火商組團訪台 料見新政府高層
 

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