  • 28°C
香港時間 : 2024606日 (Thu) 17:18
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒引專家：人行料多渠道補水 保持流動性合理充裕

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

官媒引專家：人行料多渠道補水 保持流動性合理充裕

內地官媒《中國證券報》引述專家稱，6月資金面大幅收緊的可能性不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。

進入6月後，人行連續3個工作日均只投放20億元人民幣逆回購。資金面平穩是逆回購重回「地量」的主要原因。從資金面看，結束5月末流動性緊平衡局面後，6月初各期限拆放利率、回購利率普遍下行。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，資金面當前整體表現穩健的態勢沒有發生實質性變化，說明月初及時、快速收回前期因調節匯算清繳所得稅、流動性指標考核等跨月因素釋放出的流動性，力度是合理的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，6月初，人行根據市場流動性及短期擾動因素情況，重新開始20億元少量逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。

展望6月，考慮到近期政府債淨繳款規模對流動性擠壓效應有限，人行將繼續根據流動性供求和市場利率變化，靈活運用多種工具，促使流動性保持合理充裕。

龐溟認為，資金利率有望繼續圍繞政策利率窄幅波動，資金面收斂緊張、流動性出現超預期大幅波動的概率不高。中泰證券分析師肖雨則認為，人行可能會在6月末加大公開市場操作力度。4月以來人行對貨幣投放節奏保持相對謹慎態度，且6月中期借貸便利（MLF）到期規模不大，僅有2370億元，人行或會在稅期或月末時點加大公開市場操作力度，進而平抑資金面波動。

周茂華說，人行有望綜合運用降準、結構性工具、公開市場操作等，配合積極的財政政策，對沖資金面擾動因素，為經濟復蘇營造良好貨幣環境，市場流動性將保持合理充裕。

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟數據表現 MLF 經濟 中國人民銀行 回購 金融 銀行 中國

下一篇文章

發改委：加大對重大戰略和薄弱環節金融支持
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款