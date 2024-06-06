▲ 官媒引專家：人行料多渠道補水 保持流動性合理充裕

內地官媒《中國證券報》引述專家稱，6月資金面大幅收緊的可能性不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。

進入6月後，人行連續3個工作日均只投放20億元人民幣逆回購。資金面平穩是逆回購重回「地量」的主要原因。從資金面看，結束5月末流動性緊平衡局面後，6月初各期限拆放利率、回購利率普遍下行。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，資金面當前整體表現穩健的態勢沒有發生實質性變化，說明月初及時、快速收回前期因調節匯算清繳所得稅、流動性指標考核等跨月因素釋放出的流動性，力度是合理的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，6月初，人行根據市場流動性及短期擾動因素情況，重新開始20億元少量逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。

展望6月，考慮到近期政府債淨繳款規模對流動性擠壓效應有限，人行將繼續根據流動性供求和市場利率變化，靈活運用多種工具，促使流動性保持合理充裕。

龐溟認為，資金利率有望繼續圍繞政策利率窄幅波動，資金面收斂緊張、流動性出現超預期大幅波動的概率不高。中泰證券分析師肖雨則認為，人行可能會在6月末加大公開市場操作力度。4月以來人行對貨幣投放節奏保持相對謹慎態度，且6月中期借貸便利（MLF）到期規模不大，僅有2370億元，人行或會在稅期或月末時點加大公開市場操作力度，進而平抑資金面波動。

周茂華說，人行有望綜合運用降準、結構性工具、公開市場操作等，配合積極的財政政策，對沖資金面擾動因素，為經濟復蘇營造良好貨幣環境，市場流動性將保持合理充裕。