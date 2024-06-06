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全國政協常委會閉幕 張曉明辭任委員

社會熱點

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 7 小時前

最後更新： 3 小時前

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第14屆全國政協常委會第7次會議閉幕，通過多項人事變動安排，早前被免去政協副秘書長職務的國務院港澳辦前主任張曉明，辭去委員職務。

據新華社，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持閉幕會，指中共十八大以來，中共中央高度重視社會主義市場經濟體制改革，將堅持和完善社會主義市場經濟體制，擺在全面深化改革重要位置，謀劃和部署一系列深化經濟體制改革的重大任務和重要舉措，推動高質量發展取得紮實成效，國家綜合實力實現歷史性躍升。

他指，全國政協要提高政治站位，將思想和行動統一到中共中央決策部署上，增強履職盡責、服務大局的責任感和使命感。

會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為全國政協委員；任命胡衡廬為全國政協副秘書長，易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衛體委員會副主任，曹軍為教科衛體委員會駐會副主任；隋青不再擔任民族和宗教委員會駐會副主任。

會議通過關於接受張曉明辭去全國政協常委、委員的決定，關於接受王填辭去全國政協委員的決定。會議也通過關於免去苟仲文全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定；追認關於撤銷石磊、唐一軍全國政協委員資格的決定。官媒報道仍以「同志」稱呼張曉明。
 

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任命 中共中央政治局 中國共產黨 政治 新華社 易會滿 王滬寧 張曉明 秘書

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