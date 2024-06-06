中歐商會：華南地區歐洲企業去年收入跌四成

中國歐盟商會華南分會周三（5日）發表報告指，去年在華南地區經營的歐洲企業收入下降近四成，過半數企業對未來兩年的盈利感到悲觀。

報告指，華南歐洲企業在去年營收和利潤按年分別下降38%和32%，其中，營收跌幅超過20%的企業佔比達17%，為所有地區比率最高。與中國其他地區相比，歐企在華南的盈利能力更疲軟，有意在當地拓展業務的企業從一年前的77%跌至73%，同時有7%的企業計劃華東地區，9%選擇其他亞洲國家。

對未來兩年，55%歐企對取得盈利感到悲觀，僅26%認為業務感實現增長，中國經濟放緩、全球經濟趨軟，以及中美競爭是影響其業務的三大主要因素。

中歐商會副主席高志豪稱，在中國的疫情限制政策結束後，歐企都期待重新開展業務及迎來豐收，「但這一切都沒有發生，其中最主要的是中國房地產持續低迷導致消費者信心下降，這是我們意料之外的事」。他又提到，許多歐企在華南地區投資製造業，中國工業產能過剩引發的價格戰正削弱企業信心，。