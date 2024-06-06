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機構：中國去年對歐洲投資創13年新低

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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墨卡托中國研究中心及榮鼎集團周四（6日）發表報告指，中國去年對歐洲直接投資僅68億歐元，比前一年減少3億歐元，再次刷新2010年以來的最低。

報告顯示，中國對歐洲（歐盟27國及英國）直接投資的最高峰是2016年的475億歐元，之後持續下滑，2019年疫情前餘下142億歐元，去年僅餘68億歐元，不及高峰時15%。過去投資集中在俗稱Big three的英國、法國和德國，近兩年立場親華的匈牙利比例急升，去年並以44.1%成為中國資金的最大目的地。

電動車及其供應鏈成為最重要的投資，2022年佔了中國對歐洲投資金額的41%，去年更提高至69%。其他如健康產業、民生消費品、娛樂亦持續吸引資金。

報告提到，中國對歐洲直接投資直線下滑的趨勢，將因電動車相關投資而減緩，但難以出現顯著回升。在中國企業財務轉弱、歐洲國家對中資管控增加，以及中歐貿易關係緊張迫使中國企業重新權衡在歐洲市場的發展機會等因素影響下，預計中國對歐洲的投資持續在低迷狀態。

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