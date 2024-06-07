▲ 內地5月出口升幅擴大至7.6%勝預期 進口遜預期

得益於外需持續回溫以及去年同期低基數等多重因素影響，按美元計，內地5月出口增速創四個月高點，達7.6%，高於路透預期增長6%；進口增1.8%，弱於預期的4.2%。當月貿易順差826.2億，亦創四個月高位。

分析認為，出口在未來數月內將維持較高增速。整體經濟層面來看，儘管高頻數據顯示二季度中國經濟按季度動能有所減弱，但強出口、以及穩增長政策效應持續顯現等，二季度中國經濟按年增速料能保持在5%左右水平。

船舶、電動車、家用電器出口增速快

今年前5個月，按美元計，進出口總值2.46萬億，按年增2.8%。其中，出口1.4萬億，增長2.7%；進口1.06萬億，增2.9%。貿易順差3372.1億元，擴大1.8%。

前5個月，東盟續居中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為2.77萬億元（人民幣，下同），增長10.8%。其中，對東盟出口增長13.5%；自東盟進口增長7%。對東盟貿易順差5791.9億元，擴大28.1%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，中國經濟運行持續回升向好，外貿向好勢頭不斷鞏固。

海關統計數據顯示，今年前5個月，船舶、電動汽車、家用電器出口增速較快，分別增長100.1%、26.3%、17.8%。

分析指 出口大升與電動車廠商搶出口有關

經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰分析，主要還是反映半導體和消費電子的周期性修復，集成電路、計算機出口旺盛。另一方面，中國廠商可能正在趕在歐盟電車關稅加徵前搶出口，進一步推高了出口。

至於5月進口偏弱，一是需求確實不太行，4月進口數據向好的主要原因傾向於還是短期囤貨的一次性擾動；二是大宗商品價格基本上穩定，原油、煤炭、天然氣的價格較上年基本持平或下降；三是進口替代，體現在汽車、機床和成熟製程芯片的進口下降。

需求側不太行，背後是私人部門消費比較疲弱，同時政府財政擴張也沒跟上，更不用說房地產還沒有止血。

IMF上調今年中國GDP預測至5% 籲政策支持內需

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，5月出口延續今年以來的強勁增長勢頭，主要反映中國有競爭力的商品在全球市場份額持續較大、人民幣匯率優勢維持以及出口商在出口目的地關稅上調前提前發貨。

考慮到銀行加大製造業貸款投放、設備更新力度加強將進一步提升出口企業延續以價換量策略的概率，美元在短期內保持強勢將帶來人民幣實際有效匯率繼續走軟，出口商將繼續提前發貨或考慮出口通過第三國進行轉運，預計出口在未來數月內將維持較高增速。

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