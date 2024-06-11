皇馬球迷辱華 中國駐西班牙使館提嚴正交涉

近日，網傳一段「皇家馬德裡球迷當眾唱辱華歌曲」的影片，該名外國男子唱了一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲，他被指認為皇馬前主席洛倫索·桑斯的孫子，現皇馬官方解說員洛倫索·桑斯·杜蘭之子。中國駐西班牙使館向皇馬提出嚴正交涉。

網傳影片顯示，6月2日，一名中國博主在英國街頭進行歐冠決賽賽後採訪時，遇到一名慶祝皇馬奪冠的球迷，在和對方打招呼後，該球迷詢問博主來自哪裡。在得知博主是中國人後，這名球迷對著鏡頭高唱一首涉嫌種族歧視、侮辱中國女性的歌曲。

由於這名中國博主聽不懂西班牙語，還專門詢問對方唱的歌曲內容是什麼，而這名球迷聲稱歌詞是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

之後，有博主指認前述外國男子是皇馬前主席洛倫索·桑斯之孫，皇馬官方解說員洛倫索·桑斯·杜蘭之子。中國官媒《環球時報》查閱洛倫索·桑斯·杜蘭的官方社交媒體賬號，杜蘭發布自己與家人的合影中，有一名青年男子與此前視頻中唱辱華歌曲的人長相高度相似。

中國駐西班牙使館發佈公告稱，注意到近日皇馬個別球迷在采訪中發表辱華言論，言辭低俗，性質惡劣。使館對此深感震驚和憤怒，第一時間向皇馬提出嚴正交涉。

中國使館說，皇馬俱樂部對上述個別球迷不當言行表示反對，強調皇馬俱樂部拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違皇馬俱樂部的價值和原則，絕不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬俱樂部重視並熱愛中國球迷，重視與偉大的中國的友好聯繫，感謝中國球迷的垂愛，希望為西中友好繼續發揮積極作用。

倫敦街頭打斷鋼琴家演奏 當事人新回應：他辱華（有片）