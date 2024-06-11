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內地9部門力谷家政業 提供創業補貼和稅費優惠

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 3 小時前

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商務部等9部門關於印發《2024年家政興農行動工作方案》（下稱《方案》）的通知，促進發揮家政服務業促消費、穩就業的作用。《方案》中提到，指導地方將符合條件的進城家政服務員納入公租房、保障性租賃住房保障范圍；強化家政等專業高校畢業生創業扶持；支持符合條件的小微家政企業按規定享受稅費優惠。

支持家政企業穩定就業崗位

《方案》從促進供需對接、加強品牌培育、加大幫扶力度、完善支持政策、優化發展環境等五方面，提出二十五條措施。

在加大幫扶力度方面，《方案》提出，優化和改善面向進城家政服務員的金融服務，引導金融機構豐富進城家政服務員等新市民群體的專屬金融產品，加大創業擔保貸款政策實施力度，加大對相關人員就業創業、教育培訓等方面的金融支持。

在完善支持政策方面，《方案》提出，指導各地推進靈活就業人員參加社會保險工作，有序落實持居住證的靈活就業人員參加居住地醫療保險工作，創造有利於家政服務業加快發展的政策環境。

習近平：把高質量充分就業作為發展優先目標

內地有公司設「媽媽崗」促就業 卻面臨三個困境

加大援企穩崗力度，延續階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，繼續實施失業保險穩崗返還等階段性穩崗政策，支持家政企業穩定就業崗位。

指導地方將符合條件的進城家政服務員納入公租房、保障性租賃住房保障范圍。全面推行居住證制度，促進進城家政服務員融入就業地社會。

強化家政等專業高校畢業生創業扶持，對符合條件的創業高校畢業生按規定落實創業擔保貸款、一次性創業補貼等政策，在場地等方面予以政策傾斜，為高校畢業生創新創業孵化、成果轉化等提供支持和服務。

此外，做好面向家政企業的相關稅費政策宣傳培訓，實現優惠政策應知盡知、應享盡享。持續落實減稅降費政策和支持社區家政服務相關稅費優惠政策，支持符合條件的小微家政企業按規定享受稅費優惠。

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