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大陸男子開快艇抵台 台官員：他曾任大陸海軍艦艇艇長

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撰文： 尹航

發布時間： 2 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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一名大陸籍阮姓男子週日（9日）從福州搭乘子母船出海，到台灣近海後，再獨自駕駛快艇，從淡水河登陸上岸。台灣的海委會主委管碧玲今天表示，阮男曾經擔任大陸海軍艦艇艇長；雷達偵監系統沒有問題，是有人為疏失，導致完全失守。

綜合台媒報道，福州距離淡水漁人碼頭逾200公里，阮男並非直接從福州直接駕駛快艇來台，而是先從福州某漁港搭乘子母船出海，當子母船抵達台灣近海後，再獨自駕駛子母船上的舷外機快艇硬闖進淡水河，最終在漁人碼頭靠岸登陸成功。阮男疑因在社交平台發布言論遭舉報，抵台後向趕抵的海巡人員表示要投誠。阮男經海巡署詢問後移送檢方偵辦，以了解實際動機。

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管碧玲表示，整起事件系統沒有失靈，而是人出了問題，且屬於完全失守的案例，負責的幹部第一時間向她自請處分，她也下令要予以處分，必須有所警惕。

她表示，當天上午10時，海巡雷達操作手交班，由於根據工作經驗，偷渡船舶是衝岸際，但阮男所駕小艇於偵測後是往港口前進，以致雷操手誤判為台灣返港漁船來監控，並通知守望哨持續監控並辨識，但守望哨表示，海面船隻眾多，無法辨識。當守望哨辨識出非台灣漁船後，卻沒有通報，中間有長達30分鐘的失誤，確實有人為的問題。

管碧玲指出，對於這次的破口，她感到非常遺憾，未來在重要港口必須配置有經驗的人員，而科技輔勤也是重點，用熱顯像儀補充雷達只有光點的不足，減少誤判機會。她也提出海巡需要增加空中量能，這次案例共歷時將近1小時，如果海巡有空中量能，就能迅速辨識可疑船舶。

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