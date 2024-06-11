4名美籍教師吉林北山公園被刺傷 美國務院關注

四名美國大學教師昨日（10日）在吉林省北山公園被不明身份的襲擊者刺傷，其中一名受襲者是愛荷華州眾議員的兄弟，美國國務院正密切關注此事。當地警方通緝一名崔姓男子。

據當地警方發出的協查通報，6月10日11時40分許，在吉林北山公園內，發生一宗刑事案，現場有5人不同程度受傷，正在醫院救治，無生命危險。警方正通緝一名住在吉林市龍潭區、名為崔大鵬的男子，身高1.75米左右，逃亡時身穿黑色長袖衫，黑褲、頭戴黑色帽子。警方呼籲發現此人及時聯繫。協查通報附上男疑兇的相片。

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日上午發微博稱，估計警方不久會有通報。他希望這是一個偶然事件，指幾名外國人成為了隨機作案的目標，祝願他們得到及時治療，並且安好。截至目前，其他內媒未發布相關新聞。

網傳相片顯示，至少有三人躺在地上，其身上有大量血跡，但看上去仍清醒，有傷者正致電求助。

▲ 網傳圖片

愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）在一份聲明中稱，這些教師參與了與當地一所大學的合作項目而前往中國授課，他們在參觀吉林一個公園時遭遇「嚴重事故」受傷。

愛荷華州眾議員扎布納（Adam Zabner）說，他的兄弟大衛（David）是事件中受傷的四人之一，這是一起持刀行凶事件。扎布納表示，他的兄弟在北山公園被刺傷手臂，正在醫院接受治療。他說，「他今天早上還沒有出院，但他情況不錯。」

美國聯邦眾議員瑪麗安內特‧米勒‧米克斯（Mariannette Miller-Meeks）亦證實這一消息，並表示她正在與受影響的愛荷華家庭保持聯繫，其辦公室正在與美國大使館合作，確保受害者得到治療並安全離開中國。

她在X上發帖說：「我們正在通過適當的渠道開展工作，並請求與美國大使館就相關事宜進行對話，以確保傷者首先得到優質治療，然後以醫療上可行的方式離開中國。」

美國國務院一名發言人表示，國務院已獲悉「吉林發生持刀傷人事件的報道」，但該發言人沒有提供進一步的細節。

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