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習近平主持深改委會議 要求建設具競爭力科創開放環境

國情動向

撰文： 袁瑋婧

發布時間： 6 小時前

最後更新： 6 小時前

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中共總書記習近平主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議，強調完善中國特色現代企業制度，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境。

據新華社，習近平在主持會議時強調，完善中國特色現代企業制度，必須着眼於發揮中國特色社會主義制度優勢，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度，培育更多世界一流企業。

穩定糧食生產，確保糧食安全，必須保護和調動農民種糧和地方抓糧積極性，健全種糧農民收益保障機制和糧食主產區利益補償機制，提高政策精準性、實效性，夯實糧食安全根基。

要堅持以開放促創新，健全科技對外開放體制機制，完善面向全球的創新體系，主動融入全球創新網絡，突出重點領域和關鍵環節，補齊開放創新制度短板。

會議指出，完善中國特色現代企業制度，要尊重企業經營主體地位，堅持問題導向，根據企業規模、發展階段、所有制性質等，分類施策、加強引導。要加強黨對國有企業的全面領導，完善黨領導國有企業的制度機制，推動國有企業嚴格落實責任，完善國有企業現代公司治理，加強對國有資本監督管理。要鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度，完善法人治理結構、規範股東行為、強化內部監督、健全風險防範機制，注重發揮黨建引領作用，提升內部管理水平。

會議強調，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，要堅持「走出去」和「引進來」相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關係，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理。要加強國際化科研環境建設，瞄準科研人員的現實關切，着力解決突出問題，確保人才引進來、留得住、用得好。要不斷健全科技安全制度和風險防範機制，在開放環境中築牢安全底線。
 

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