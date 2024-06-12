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黃仁勳說「台灣是國家」 國台辦：希望他好好補補課

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 6 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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回應黃仁勳在台講話 國台辦：希望他好好補補課

英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳日前訪台時稱「台灣是世界上最重要的國家之一」，國台辦今日回應稱該言論「極其錯誤」，台灣從來不是一個國家，「希望他好好補補課。」

黃仁勳日前談及台灣的科技產業的地位時，使用「國家」的稱呼。國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上回應稱，對於這種極其錯誤的言論，大陸民眾、網民已經紛紛表達強烈不滿。他強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，歷史經緯清晰、法理事實清楚。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不可能是。這是國際社會普遍共識和國際關系基本常識。希望他好好補補課。

另外，台防務部門負責人顧立雄日前聲稱，只要解放軍攻擊在航機艦、設施，以及任何飛航實體未經許可進入12海裡「空、海域」，就可以下令行使「自衛權」，進行「自衛反擊」。陳斌華質疑，台灣是中國的一部分，何來所謂「自衛權」？

陳斌華說，民進黨當局妄想給我們捍衛國家主權和領土完整的正義行動「劃線設禁」，完全是不自量力，嚴正警告民進黨當局不要玩火。膽敢輕舉妄動，只會自取滅亡。

拜登政府第14次對台軍售 賣F-16戰機零件設備


 

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