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歐盟將對中國製電動車徵收最高38.1%額外關稅

經濟脈搏

撰文： 陳建鍚

發布時間： 7 小時前

最後更新： 5 小時前

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歐盟周三（12日）宣佈，對比亞迪、吉利及上汽集團的中國製電動車分別加徵17.4%、20%及38.1%關稅，其餘配合調查的公司將徵收21%關稅，不配合調查的則徵收38.1%。Tesla於中國製的汽车可能適用單獨的税率。如與中國方面無法就汽車產能問題達成共識，新關稅措施將於7月4日左右實施。

中國商務部發言人表示，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

發言人又批評，歐盟委員會一手高舉綠色發展大旗，一手揮舞「保護主義」大棒，將經貿問題政治化、武器化，不符合中歐領導人關於加強合作的共識精神，將影響中歐雙邊經貿合作氛圍，不利於歐盟消費者自身的利益，也將破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

周三稍早，英國《金融時報》引述知情人士指，歐盟預計通知汽車製造商，從下月起對進口自中國的電動汽車暫時徵收最高25%的額外關稅。彭博社另引述消息人士指，關稅的稅率未最終確定，多個歐盟成員國官員都傾向25%這預測，並指部分公司可能面臨更高的進口成本。

目前，中國電動車進口歐盟國家，需繳付10%的基礎關稅。

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