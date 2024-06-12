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調查指八成德國企業贊成向中國電動車加稅

國情動向

撰文： 陳建錫

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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調查指八成德國企業贊成向中國電動車加稅。

歐盟即將宣佈對中國電動車加徵關稅的稅率，一項事前進行的調查指，在反對聲浪較大的德國，八成工業及相關企業都傾向贊成提高關稅的決定。

科隆的經濟研究所（IW）近日訪問了800家德國工業或工業相關服務業企業，結果顯示，超過80%企業認為，如在歐盟委員會認定中國電動汽車受到不公平補貼的前提下，對中國電動汽車加徵關稅是「合理」或「部分合理」。 這些企業又認為，中國企業以低廉的格價出售產品，並非汽車行業獨有的現象。

接受調查的公司約350家與中國公司存在競爭關係，約80%表示他們的同類型產品價格被壓低，逾33%甚至表示，中國公司產品的售價比他們便宜逾30%。

但德國政府到汽車業界都對關稅持反對態度，主要是中國對歐盟出口的電動車中，近半都是歐美車廠在中國生產的汽車，其中又有相當一部分是德國車廠，包括福士和寶馬。這些歐洲車廠受到的衝擊，甚至比中國車廠更大。近年有統計指，德國的國民生產總值（GDP）約一成的貢獻來自汽車及相關產業。

同時，歐洲地區電動車價格可能也因此拉高，導致本土消費者買車成本大幅上升。

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汽車 經濟 關稅 歐盟 德國 中國 中歐關係

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