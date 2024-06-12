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【神州快訊】擁抱前沿科技 浙江推動歷史經典產業高質量發展

特約

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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發布會現場

6月12日，浙江舉行新聞發布會，介紹浙江歷史經典產業傳承創新發展情況以及有關政策。浙江明確提出要推動茶葉、絲綢、中藥、黃酒、文房、木雕、根雕、石雕、青瓷、寶劍等歷史經典產業傳承創新。

浙江的茶葉出口量居全國第一，絲綢營收佔全國一半，黃酒產量佔全國2/3，龍泉青瓷是全球唯一的陶瓷類世界非物質文化遺產，中藥材資源逾2,300種。6月，浙江出台《浙江省歷史經典產業高水平傳承高質量發展若干政策舉措》和《浙江省歷史經典產業傳承創新發展行動方案》。到2027年浙江要基本建成歷史經典產業創新發展高地、文化傳承高地、品牌薈聚高地、人才集聚高地。

多措並舉促產業煥發活力

浙江省經信廳廳長詹敏表示，歷史經典產業是承載中華優秀傳統文化的瑰寶，應當通過引導支持歷史經典產業高水平傳承、高質量發展，來進一步保護技藝、傳承文化、創新模式、發展產業、促進共富。

浙江有中華老字號124家，浙江老字號560家。浙江省商務廳總經濟師朱軍表示，將推動老字號隊伍不斷壯大，促進老字號產業升級，引導老字號集聚發展，拓展老字號品牌影響力。讓消費者從「老味道」中重拾老情懷，又能從「新動作」中感覺到「新意思」。

在人才培養方面，浙江省教育廳副廳長陳峰表示，浙江在48所大中專院校開設了歷史經典產業相關的19種專業。下步，還將建立「1高校+1產業」機制，讓1所大學牽頭對接1個歷史經典產業開展研究開發和人才培養。

數智賦能緊扣時代新潮流

浙江是數字經濟大省，歷史經典產業領域亦在加快數智賦能升級。萬物互聯時代，數字化轉型是大勢所趨。

詹敏表示，在生產端，搶抓大規模設備更新機遇，結合企業數字化改造，推動先進適用技術在歷史經典企業的應用，建設一批智能工廠、未來工廠、未來茶場。在銷售端，建設歷史經典產業行銷展示綫上平台，拓展電商渠道，創新網絡直播，發展跨境電商，「綫上+綫下」同步發力。在體驗端，探索一批元宇宙製作工坊、虛擬漫遊體驗谷等，建設一批歷史經典產業信息消費體驗中心。

（資料由客戶提供）

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