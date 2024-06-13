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中國工商界反對歐盟對中國車徵稅 稱破壞供應鏈穩定

經濟脈搏

撰文： 尹航

發布時間： 4 小時前

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歐盟擬對進口自中國電動汽車徵收17.4%-38.1%不等的臨時反補貼稅。中國工商界對此表示堅決反對，稱其雙重標準，嚴重破壞產業鏈供應鏈穩定，中國行業企業將以法律在世貿規則下捍衛合法權益。

在歐盟電動汽車行業未遭受任何損害，也未主動申請調查，並多次表示反對情況下，歐委會依然一意孤行採取徵稅措施。與此同時，歐盟向其電動汽車和電池行業提供大量補貼，這是典型的雙重標准。歐委會在本案調查中，明顯違背世貿組織規則，調查程序顯失公平公正，中國應訴企業根本無法正常完成調查程序，歐委會因此以所謂「可獲得事實」規則裁定中國企業高額補貼幅度，中國行業企業將堅決拿起法律武器，在世貿組織規則項下捍衛自身合法權益。

中國電動汽車行業依托全球產業鏈供應鏈，通過加強國際產業合作，持續推進技術創新，為全球電動汽車行業發展作出巨大貢獻，有效促進全球節能減排與綠色發展。歐委會濫用世貿組織貿易救濟規則，肆意採取貿易保護措施，嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，嚴重破壞全球電動汽車產業鏈供應鏈穩定與安全。

中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼籲歐方切實遵守世貿組織規則，立即取消對華電動汽車反補貼徵稅措施。中歐電動汽車行業合作前景廣闊，中歐業界應加強交流合作，通過磋商對話化解糾紛矛盾，通過互利共贏助力節能減排，通過融合發展實現綠色發展目標。

歐盟對中國電動車加徵關稅 影響有多大？

歐盟將對中國製電動車徵收最高38.1%額外關稅

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