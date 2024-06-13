美國制裁多間香港企業 涉助俄出售黃金

美國周三對包括威豹金融押運（VPOWER）在內的幾間香港公司實施制裁，原因是它們協助一見已被制裁的俄羅斯金礦商交易黃金。

美國財政部在聲明中說，制裁名單包括一個為俄羅斯黃金生產商Polyus洗錢的跨國網絡。Polyus是俄羅斯最大的黃金開採商，在全球排名第四，於2023年遭美國制裁。

根據這份聲明，Polyus的一名員工和他在香港的同伙參與了一個計劃，「使銷售俄羅斯黃金的款項通過眾多阿聯酋和香港的幌子公司被轉換成法定貨幣和加密貨幣」。

財政部稱，該計劃利用香港的泓捷國際貿易有限公司和Taube Precious HK Limited來轉移付款，並通過阿聯酋的Red Coast Metals Trading DMCC掩蓋銷售俄羅斯原產黃金的付款。

聲明還說，該計劃還涉及總部設在香港的威豹金融押運來運輸俄羅斯原產黃金。

俄羅斯是僅次於中國的全球第二大黃金生產國。數據提供商Trade Data Monitor稱，截至2023年，香港是俄羅斯黃金的最大進口方。

另據威豹金融押運集團官網介紹，該公司在現金押運、現金清分、自助設備託管、金庫租賃、護衛守押等基礎金融服務的基礎上，還可提供跨境押運、黃金倉儲與交割、貴重物品押運、保管與航空物流等服務。

美國擬擴大對俄制裁範圍 包括香港賣家