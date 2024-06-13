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李強訪新西蘭晤總理拉克森 願新能源汽車等領域合作

國情動向

撰文： 尹航

發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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國務院總理李強展開訪問新西蘭和澳洲，今天（13日）抵達新西蘭，與總理總理拉克森（Christopher Luxon）會面。李強表示中方願同新西蘭持續擴大貿易規模，深挖新能源汽車等領域合作潛力，並對新西蘭單方面免簽。

李強表示，今年是中新建立全面戰略夥伴關係10週年，中新始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展。中方願同新方一道，努力打造中新全面戰略夥伴關係升級版。

李強指出，中新的發展對彼此是機遇而不是挑戰，兩國要繼續做互尊互信、互利互惠、互學互鑒、團結協作的夥伴。 李強又說，中方願同新方持續擴大貿易規模，深挖數字經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作。要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。

中方歡迎更多新方企業來華投資。中方願同新方不斷深化人文交流，將把新西蘭納入單方面免簽國家範圍，希望新方為中國公民赴新提供更多便利。中新都是多邊主義的堅定支持者，都支持自由貿易和建設開放型世界經濟，雙方要加強在多邊領域溝通協調。

新華社引述拉克森表示，新西蘭堅定奉行一個中國政策，願同中方加強高層及各級別溝通對話，進一步深化農業、食品、創意產業、環境保護等領域合作，促進人文交流，推動兩國關係持續深入發展。新西蘭願同中方加強執法合作，在亞太經合組織等多邊框架下加強協調配合，攜手應對氣候變化等全球性問題。

兩國總理認為，雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，擴大雙邊貿易投資合作規模，不斷深化兩國人文交流，共同致力於維護多邊主義和自由貿易，推動雙方關係持續健康穩定發展；兩國同意啟動服務貿易負面清單談判。

會談後，二人還共同見證簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸華、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，並共同會見記者。雙方發表總理會晤聯合成果聲明；李強之後還將對澳洲和馬來西亞進行正式訪問。
 

 

 

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