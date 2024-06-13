華南連綿陰雨之際 河南河北多地高溫達40度

香港等地近日時有驟雨，而華北多地卻面臨另一重考驗。今日（13日）河北中南部、山東西北部、河南中北部可能出現成片40℃，部分地區最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高紀錄甚至觀測史紀錄。

昨天，華北、黃淮一帶依然維持干熱暴曬模式。據實況監測顯示，華北、黃淮、江淮西部、江漢及內蒙古西部、陝西中東部、寧夏北部、甘肅東部、新疆中南部等地部分地區出現35～39℃高溫天氣，河北中南部、山東西部、河南中北部、山西西南部、新疆吐魯番局地40～42.3℃。山西汾陽日最高氣溫突破歷史極值。

根據天氣預報，今天，陝西中北部、山西中南部、河北大部、北京、天津、山東中西部、河南、江蘇北部、安徽中北部、湖北北部、新疆南疆盆地、內蒙古西南部以及廣東中部、廣西南部、海南島中北部等地有35℃以上的高溫天氣，其中，陝西中北部、山西中南部、河北中南部、北京東部和南部、天津、山東中西部、河南、安徽北部、江蘇西北部、湖北西北部等地大部地區最高氣溫37～39℃，河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區可達40～42℃以上。

預計明後天高溫向南轉移，強度減弱。但河南一帶高溫可能還會持續。16日以後到6月下旬前期，華北、黃淮等地高溫天氣將再度發展，部分地區氣溫可達40℃以上。

據了解，本輪高溫過程與往常不同的特點表現在地溫高、持續時間長。山西、陝西、河南、河北和山東等地午後地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃。而且高溫不僅連續多日不斷，一天中高溫的持續時間也可能達到8小時甚至10小時以上。河北南部、河南北部、山東部分地區高溫甚至從10點前後就開始，到了晚上19至20點才陸續結束，有種「高溫陪你上下班」的感覺。