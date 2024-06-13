  • 31°C
香港時間 : 2024613日 (四) 14:18
昔日新聞 電子報 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

華南連綿陰雨之際 河南河北多地高溫達40度

社會熱點

撰文： 尹航

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

香港等地近日時有驟雨，而華北多地卻面臨另一重考驗。今日（13日）河北中南部、山東西北部、河南中北部可能出現成片40℃，部分地區最高可能有43℃甚至44℃，可能接近或打破6月最高紀錄甚至觀測史紀錄。

昨天，華北、黃淮一帶依然維持干熱暴曬模式。據實況監測顯示，華北、黃淮、江淮西部、江漢及內蒙古西部、陝西中東部、寧夏北部、甘肅東部、新疆中南部等地部分地區出現35～39℃高溫天氣，河北中南部、山東西部、河南中北部、山西西南部、新疆吐魯番局地40～42.3℃。山西汾陽日最高氣溫突破歷史極值。

根據天氣預報，今天，陝西中北部、山西中南部、河北大部、北京、天津、山東中西部、河南、江蘇北部、安徽中北部、湖北北部、新疆南疆盆地、內蒙古西南部以及廣東中部、廣西南部、海南島中北部等地有35℃以上的高溫天氣，其中，陝西中北部、山西中南部、河北中南部、北京東部和南部、天津、山東中西部、河南、安徽北部、江蘇西北部、湖北西北部等地大部地區最高氣溫37～39℃，河北中南部、山東西北部、河南中北部等地部分地區可達40～42℃以上。

預計明後天高溫向南轉移，強度減弱。但河南一帶高溫可能還會持續。16日以後到6月下旬前期，華北、黃淮等地高溫天氣將再度發展，部分地區氣溫可達40℃以上。

據了解，本輪高溫過程與往常不同的特點表現在地溫高、持續時間長。山西、陝西、河南、河北和山東等地午後地表溫度可能超60℃，局地甚至可超70℃。而且高溫不僅連續多日不斷，一天中高溫的持續時間也可能達到8小時甚至10小時以上。河北南部、河南北部、山東部分地區高溫甚至從10點前後就開始，到了晚上19至20點才陸續結束，有種「高溫陪你上下班」的感覺。

開啟hket App，閱讀全文
氣候暖化 天氣 甘肅

下一篇文章

大陸男子開快艇抵台 台官員：他曾任大陸海軍艦艇艇長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款