耶倫：世界不能接受中國大規模國家補貼模式

美國財長耶倫周四（13日）表示，中國大規模國家工業補貼的模式是世界不能接受的，如果北京堅持其政策，可能會嚴重干擾美中建立健康經濟關係的努力。

耶倫將拜登政府的做法與北京對比，她指，後者政府對戰略性產業的過度補貼導致製造業產能過剩，產能遠遠超過疲軟的國內需求，這種過度投資造成的出口泛濫現在威脅著全球就業，導致美國和其他地方出現新的貿易壁壘。中國不能假定世界其他國家會以自己國內產業受損為代價，迅速吸收大量過剩的產能。

耶倫重申美中脫鉤將損害美國的利益，但「如果中國繼續走這條路，我擔心其政策可能會嚴重干擾我們建立健康經濟關係的努力」。

她又批評共和黨傳統的「供應側經濟學」模式過於依賴減稅來刺激投資，未能讓足夠多的工人受益，「我們從經驗中認識到，通過政府發號施令進行高壓中央計劃並非可持續的經濟戰略，但傳統的供應側經濟學也不是，這忽視了公共基礎設施、教育和勞動力培訓以及政府支持基礎研究的重要性」。

談到中國對俄羅斯的支持，耶倫表示，中國的大型銀行注意到了美國對俄的制裁，且不想違反這些制裁。如果美國認為有必要，不排除會採取行動。